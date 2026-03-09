Referendum Meloni | Importante andare a votare e votare sì giustizia riguarda tutti

Giorgia Meloni invita gli italiani a partecipare al referendum sulla giustizia e a votare sì, sottolineando che questa questione riguarda tutti. La prima ministra ha espresso l’importanza di esercitare il diritto di voto, evidenziando che l’argomento è di stretta attualità e interessa l’intera collettività. L’appello è stato rivolto nel corso di un intervento pubblico avvenuto oggi.

(Adnkronos) – Giorgia Meloni 'scende in campo' per il referendum sulla giustizia. Oggi, lunedì 9 marzo, la presidente del Consiglio ha lanciato un appello diretto ai cittadini italiani: "Ho deciso di provare a spiegare in modo più possibile chiaro alcuni punti fondamentali della riforma che gli italiani saranno chiamati a confermare o meno con il loro voto e di spiegare perché considero importante che si vada a votare e che si voti sì, cioè per confermare la riforma", ha detto Meloni in un lungo video-messaggio postato sui social. "Questa è una riforma molto importante se vogliamo modernizzare l'Italia ed è importante per... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Perché è importante andare a votare ai referendumCiao, un sondaggio che ho letto di recente dice che se si andasse a votare oggi per il rinnovo del parlamento, un italiano su due.

Un italiano su due non sa se andare a votare per il referendum sulla giustiziaIl 22 e 23 marzo gli italiani tornano alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ma a poche settimane dal voto, il...

Referendum Giustizia: Perché Votare Sì per Migliorare! #shorts

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Meloni Importante andare a...

Temi più discussi: Repressioni fantastiche e dove trovarle: perché votare NO; REFERENDUM GIUSTIZIA 22-23 MARZO 2026: VOTIAMO ‘NO’ ALLA LEGGE MELONI-NORDIO PER L’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA DAL POTERE POLITICO; Blog | Il vero quesito per gli elettori è: volete voi dare a Meloni poteri simili a Trump e Putin? Sì o NO?; Referendum, Meloni: Importante andare a votare e votare sì, giustizia riguarda tutti.

Referendum, Meloni: Importante andare a votare e votare sì, giustizia riguarda tuttiGiorgia Meloni 'scende in campo' per il referendum sulla giustizia. Oggi, lunedì 9 marzo, la presidente del Consiglio ha lanciato un appello diretto ai cittadini italiani: Ho deciso di provare a spie ... adnkronos.com

Referendum giustizia, il video di Giorgia Meloni sui social: Basta bufale, andate a votare e votate sìLa premier in un video spiega perché questa è una riforma molto importante, se vogliamo modernizzare l'Italia, ed è importante per tutti gli italiani ... ilgiornale.it

Cauto in fallo Salvini cambia linea. E impone ai suoi prudenza sia sul Medio Oriente sia sul referendum il cui esito è tutt’altro che scontato. Mentre in Lega crescono i dubbi sulla manifestazione dei Patrioti x.com

Forza Italia. . -13 giorni al referendum. Il 22 e il 23 marzo andiamo a votare Sì. Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato e senatrice di Forza Italia, spiega perché il sorteggio libererà la magistratura dal sistema delle correnti. - facebook.com facebook