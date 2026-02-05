Angelo Meloni perché è stato rimosso Il vero motivo ora tutto torna

Angelo Meloni torna a parlare dopo le polemiche sulla statua. Il Vicariato ha deciso di intervenire, chiedendo di ripristinare i tratti originali del volto dell’opera. La decisione arriva dopo aver constatato che l’iconografia non rispecchiava più quella originale e che si era allontanata dal contesto sacro. Ora i lavori di rimozione e ripristino sono in programma, in accordo con la proprietà e la Soprintendenza. La volontà è di rispettare la funzione spirituale del luogo di culto.

"Preso atto che l'opera presentava fisionomie non conformi all'iconografia originale e al contesto sacro, il Vicariato, in piena sintonia con il parroco, ha chiesto che, previo coordinamento e autorizzazione della proprietà ( Fondo Edifici di Culto ) e della Soprintendenza, si provveda al ripristino dei tratti originari del volto, nell'esclusivo interesse della tutela del luogo di culto e della sua funzione spirituale". Lo afferma una nota dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma in merito all'episodio del restauro della figura di un angelo nella Cappella di Umberto II, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, con i tratti somatici della premier Giorgia Meloni.

