Venerdì sera, il Teatro La Fenice ospiterà un concerto dedicato alle musiche sacre di compositori come Vivaldi, Lotti e Pergolesi. L’evento si svolgerà in occasione del Venerdì Santo e vedrà sul palco interpreti di rilievo. Le composizioni proposte saranno tratte dal repertorio religioso e saranno eseguite in una serata che mira a celebrare le festività pasquali tramite musica dal vivo.

Ne saranno protagonisti il direttore d’orchestra Michael Hofstetter, al debutto alla testa dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, e due soliste d’eccezione, il soprano Giulia Bolcato e il contralto Teresa Iervolino. Nei due concerti in programma al Teatro La Fenice venerdì 3 aprile 2026 ore 20.00 (turno S) e sabato 4 aprile ore 17.00 (fuori abbonamento), nell’ambito della Stagione Sinfonica 2025-2026, il maestro bavarese dirigerà la Sinfonia Al Santo Sepolcro in si minore rv 169 di Antonio Vivaldi, il Credo in fa maggiore di Antonio Lotti e lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Maestro del Coro Alfonso Caiani. Al continuo, Alberto Busettini al cembalo; Silvio Celeghin all’organo e Francesco Tomasi alla tiorba. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Il Venerdì santo alla Fenice con Michael Hofstetter e le musiche di Vivaldi, Lotti e Pergolesi

Articoli correlati

Via Crucis del Venerdì Santo con il Vescovo Beschi“Di fronte al gravissimo episodio di violenza accaduto alla scuola “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario vogliamo innanzitutto esprimere un forte...

Leggi anche: “L’Europa, l’occidente e le parole della sinistra nel secolo che avanza”: a Caserta venerdì 30 gennaio riflessione con Cerchia, Di Santo, Picierno e Scotto

Altri aggiornamenti su Michael Hofstetter

Argomenti discussi: La Fenice celebra il Venerdì Santo con Michael Hofstetter.

Venerdì Santo: il significato, la Passione di Cristo e la Via Crucisll Venerdì Santo è il giorno della Settimana Santa in cui i cristiani commemorano la Passione e la crocifissione di Gesù Cristo. Cade il venerdì che precede la Pasqua e rappresenta uno dei momenti più ... quotidiano.net

Venerdì Santo, tutte le celebrazioni e le vie Crucis. Le Messe pasquali in basilicaIn Cattedrale, con inizio alle 8,45 il Vescovo Francesco Beschi presiede la Liturgia delle Ore, mentre alle 18 presiede la celebrazione della Passione del Signore. Sempre venerdì, dalle 13,30 alle 14, ... ecodibergamo.it