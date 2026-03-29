Via Crucis del Venerdì Santo con il Vescovo Beschi

Durante la Via Crucis del Venerdì Santo, il Vescovo Beschi ha espresso vicinanza alle persone coinvolte nel grave episodio di violenza avvenuto presso una scuola locale. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose, con la partecipazione di numerosi fedeli. Il Vescovo ha affermato di voler portare conforto a chi ha subito danni, sottolineando l’importanza di pregare per la pace e la solidarietà.

“Di fronte al gravissimo episodio di violenza accaduto alla scuola “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario vogliamo innanzitutto esprimere un forte senso di dolore e insieme di vicinanza alle persone coinvolte”. Inizia così la nota di Comunione e Liberazione Bergamo. “Sentiamo però che questo fatto riguarda tutti: ragazzi, insegnanti, genitori, ciascuno di noi. L’unica strada per non restare superficiali davanti a quanto è accaduto è provare a immedesimarci. Quale dramma interiore può condurre a un gesto così grave? Cosa può esserci ora nel cuore di una madre e un padre? Come potranno i compagni convivere con ciò che hanno visto e gli insegnanti non farsi sopraffare dalla paura? Cosa ferma la violenza? Sono domande che lacerano anche noi, in qualunque responsabilità educativa ci troviamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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