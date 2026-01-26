L’Europa l’occidente e le parole della sinistra nel secolo che avanza | a Caserta venerdì 30 gennaio riflessione con Cerchia Di Santo Picierno e Scotto

Venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 17.00, nella Sala Conferenze della Biblioteca Diocesana di Caserta, si terrà un incontro dedicato a riflettere sul ruolo dell’Europa, dell’Occidente e delle parole della sinistra nel contesto contemporaneo. L’appuntamento vede la partecipazione di Cerchia, Di Santo, Picierno e Scotto, e offre un’occasione per analizzare temi di attualità e approfondire i mutamenti socio-politici in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17.00, nella Sala Conferenze della Biblioteca Diocesana di Caserta (Piazza Duomo, n. 11) ci sarà un momento di riflessione e dibattito pubblico organizzato dall’Associazione “Progressisti per Terra di Lavoro”. L’incontro, dal titolo “L’Europa, l’occidente e le parole della sinistra nel secolo che avanza”, si propone di analizzare le sfide socio economiche e geopolitiche che la sinistra è chiamata ad affrontare in un contesto globale in rapida trasformazione. In un’epoca segnata da profonde transizioni, l’evento mira a rimettere al centro del dibattito i valori e il linguaggio necessari per interpretare il futuro dell’Occidente e delle istituzioni europee. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

