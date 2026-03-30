Il valore economico del silenzio

Da ildenaro.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è discusso del valore economico del silenzio, una risorsa che per lungo tempo è stata considerata inesauribile e gratuita. L’autrice evidenzia come questa presenza, così naturale e difficile da quantificare, sia stata spesso sottovalutata, nonostante il suo ruolo nelle dinamiche sociali ed economiche. La riflessione invita a considerare l’importanza di questa risorsa, che si cela dietro momenti di quiete e silenzio.

di Annamaria Spina C’è qualcosa che abbiamo perso senza accorgercene. Esiste una risorsa che l’economia ha per lungo tempo considerato inesauribile e gratuita, una risorsa così naturale da sembrare intangibile, così semplice da non  dmeritare attenzione. il silenzio. Per secoli il silenzio è stato il sottofondo della vita umana. Non era un bene raro, non richiedeva investimento, non aveva mercato, era la condizione naturale del mondo.le campagne, i villaggi, i paesaggi lontani dalle città erano attraversati solo dal vento, dagli animali, dal ritmo delle stagioni. Oggi, invece, il silenzio è diventato una delle risorse più scarse della modernità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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