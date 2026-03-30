Il valore economico del silenzio

Recentemente si è discusso del valore economico del silenzio, una risorsa che per lungo tempo è stata considerata inesauribile e gratuita. L’autrice evidenzia come questa presenza, così naturale e difficile da quantificare, sia stata spesso sottovalutata, nonostante il suo ruolo nelle dinamiche sociali ed economiche. La riflessione invita a considerare l’importanza di questa risorsa, che si cela dietro momenti di quiete e silenzio.

di Annamaria Spina C’è qualcosa che abbiamo perso senza accorgercene. Esiste una risorsa che l’economia ha per lungo tempo considerato inesauribile e gratuita, una risorsa così naturale da sembrare intangibile, così semplice da non dmeritare attenzione. il silenzio. Per secoli il silenzio è stato il sottofondo della vita umana. Non era un bene raro, non richiedeva investimento, non aveva mercato, era la condizione naturale del mondo.le campagne, i villaggi, i paesaggi lontani dalle città erano attraversati solo dal vento, dagli animali, dal ritmo delle stagioni. Oggi, invece, il silenzio è diventato una delle risorse più scarse della modernità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Il valore economico della risata consapevoledi Annamaria Spina Esiste una risorsa economica di cui si parla pochissimo nei manuali di management: la capacità di ridere di sé stessi.

Corey Graves: “Michael Cole mi ha insegnato il valore del silenzio”Corey Graves è ormai una delle voci più riconoscibili nei programmi WWE, dopo essersi reinventato come commentatore a seguito del ritiro dal...

Il valore del Silenzio con Nicolò Di Lella

Tutto quello che riguarda valore economico

Temi più discussi: Video: A2a: misurato il valore economico e sociale del dialogo con i territori; Celebrare il valore economico delle foreste può sembrare una bestemmia. Ma esserne consapevoli ci permette di conservare il patrimonio forestale e gestirlo in modo responsabile; I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice appalti; Prestiti d’arte: l’Italia e il valore (economico) dell’invisibile.

1400 aziende, 6,5% del Pil regionale: il valore dei porti di Venezia e ChioggiaPresentato uno studio a cura della Cgia di Mestre per affermare la centralità dell'economia portuale in Laguna. Un nuovo brand e progetti per un maggiore dialogo con il territorio ... veneziatoday.it

Celebrare il valore economico delle foreste può sembrare una bestemmia. Ma esserne consapevoli ci permette di conservare il patrimonio forestale e gestirlo in modo responsabileIl 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste: un’occasione per far emergere riflessioni, a scala globale, sui benefici del patrimonio forestale per il benessere di noi esseri uman ... ildolomiti.it

La Real Maestranza tra tradizione, cultura e valore economico. Sabato 28 Marzo 2026 ore 10:00. Lapidarium di Palazzo Moncada - Largo Paolo Barile - Caltanissetta - facebook.com facebook