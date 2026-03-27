Corey Graves | Michael Cole mi ha insegnato il valore del silenzio

Corey Graves, noto commentatore nei programmi WWE, ha recentemente parlato del suo percorso professionale, sottolineando come Michael Cole gli abbia insegnato l'importanza del silenzio. Graves si è ritirato dal wrestling attivo a causa di numerose commozioni cerebrali e si è dedicato alla carriera di commentatore, diventando una voce riconoscibile nel settore.

Corey Graves è ormai una delle voci più riconoscibili nei programmi WWE, dopo essersi reinventato come commentatore a seguito del ritiro dal wrestling lottato, causato dalle troppe commozioni cerebrali subite. Durante una recente intervista, Graves ha affrontato vari argomenti, tra cui alcune questioni relative alla sua professione e agli aspetti più tecnici di esso. Nel corso di un’intervista con The Sportster, Corey Graves ha parlato del suo approccio al commento dal vivo, spiegando che il riconoscere i grandi momenti non è frutto dei copioni o di frasi memorizzate. Secondo Graves, il trucco sta nell’interpretare l’energia nell’arena che lo aiuta a comprendere lo svolgimento della storia raccontata davanti a lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Corey Graves: “Michael Cole mi ha insegnato il valore del silenzio” Articoli correlati WWE: Nuovo incarico extra-wrestling per Corey GravesUno degli “eroi meno celebrati” della WWE attuale non lotta sul ring, ma sta seduto al tavolo di commento. Leggi anche: Addio Fattorini, sindacalista generoso: «Ci ha insegnato il valore del servizio» Tutti gli aggiornamenti su Corey Graves Argomenti discussi: Daredevil: Born Again Season 2 Clip: The Man Without Fear Wields A Gun In Action-Packed Teaser. WWE’s Corey Graves Talks CM Punk Falling Out, Wife Carmella & ‘WrestleMania’ 42Plus, returning to 'Raw' commentary after Pat McAfee, and if he'll ever wrestle again. msn.com Michael Cole Reacts to Corey Graves’ Frustrated Tweets Over WWE NXT MoveWWE veteran commentator Michael Cole recently shared his thoughts on Corey Graves’ frustration over being moved to NXT. In January, WWE RAW transitioned to Netflix, bringing major changes to the ... yahoo.com