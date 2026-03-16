Un articolo esplora il valore economico della risata consapevole, evidenziando come la capacità di ridere di sé stessi rappresenti una risorsa spesso trascurata nei manuali di management. La scrittrice sottolinea che questa abilità può avere un impatto sul benessere e sulla produttività, anche se non viene ancora ampiamente riconosciuta come elemento strategico nel mondo aziendale.

di Annamaria Spina Esiste una risorsa economica di cui si parla pochissimo nei manuali di management: la capacità di ridere di sé stessi. Eppure molte delle decisioni peggiori nella storia delle organizzazioni nascono proprio dall’incapacità di prendere distanza dal proprio ruolo, dal proprio errore o dalla propria immagine. L’autoironia, al contrario, restituisce libertà mentale e apre lo spazio creativo da cui nascono le idee migliori. L’essere umano non nasce imparando a ridere di sé stesso. Nasce imparando a difendersi dal giudizio, dall’errore, dalla perdita, dalla possibilità di non essere abbastanza. Crescendo, ogni esperienza aggiunge uno strato di “serietà” difensiva che irrigidisce e convince l’individuo che tutto debba essere perfetto per poter esistere. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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