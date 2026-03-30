Jannik Sinner ha vinto il Miami Open, torneo di tennis che si è concluso di recente. La vittoria ha portato l’atleta italiano a ottenere il suo primo titolo in un evento della categoria Master 1000. La vittoria a Miami aumenta le aspettative per la sua partecipazione al Masters di Monte Carlo, che si terrà sulla terra battuta. La competizione si svolgerà nei prossimi giorni, con l’atleta in attesa di affrontare i prossimi avversari.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il recente trionfo di Jannik Sinner al Miami Open ha innalzato le aspettative in vista della stagione sulla terra battuta. L’astro italiano ha conquistato il titolo la scorsa domenica, battendo Jiri Lehecka con un punteggio di 6-4, 6-4, realizzando così il prestigioso Sunshine Double. Impressionante la prestazione di Sinner: non ha ceduto nemmeno un set durante tutta la competizione di Indian Wells e Miami. Questo straordinario livello di controllo ha spostato l’attenzione su ciò che attende Sinner nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il trionfo di Jannik Sinner a Miami aumenta l’attesa per il Masters di Monte Carlo.

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