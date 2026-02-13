Il casco tributo a Kiev fuori dai Giochi respinto il ricorso di Vladyslav

Vladyslav Heraskevych non potrà indossare il casco commemorativo a Kiev durante i Giochi di Milano Cortina 2026, perché il Tribunale Arbitrale dello Sport ha respinto il suo ricorso. La decisione arriva dopo che l’atleta ucraino aveva cercato di ottenere il permesso di portare il casco come gesto simbolico, ma la Federazione Internazionale di Bob e Skeleton aveva vietato questa scelta. Heraskevych aveva presentato il ricorso per contestare questa imposizione, ma il tribunale ha confermato la decisione delle autorità sportive.

AGI - La Divisione ad hoc del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) in sede olimpica a Milano Cortina 2026, ha respinto il ricorso dell'atleta ucraino dello skeleton Vladyslav Heraskevych contro la Federazione Internazionale di Bob e Skeleton e il Comitato Olimpico Internazionale (Cio). Lo rende noto il Tas. La delibera del Tas . L'arbitro unico, pur condividendo pienamente la commemorazione di Heraskevych, sostiene di essere "vincolato dalle regole delle linee guida del Cio sulla libertà di espressione degli atleti " e ritiene che "tali linee guida forniscano un ragionevole equilibrio tra l'interesse degli atleti a esprimere le proprie opinioni e l'interesse degli atleti a ricevere la massima attenzione per le loro prestazioni sportive sul campo di gioco".

