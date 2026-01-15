Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso di 14 cittadini contro la recente lottizzazione dei cimiteri, che ha portato alla costruzione di un supermercato nelle vicinanze. La decisione si basa sulla valutazione che i cittadini ricorrenti non hanno un interesse diretto da tutelare. La sentenza conferma dunque la legittimità dell’intervento del Comune nella gestione delle aree interessate.

"I cittadini ricorrenti non hanno un interesse da tutelare". Il Tar della Toscana respinge il ricorso presentato da 14 cittadini contro la recente lottizzazione dei cimiteri che ha visto nascere un supermercato vicino ai cimiteri e al Polo Carlesi. I ricorrenti, rappresentati e difesi dagli avvocati Flavio Bulleri e Serena Bulleri, hanno impugnato gli atti del Comune evidenziando "di avere alcuni congiunti tumulati nell'area cimiteriale e di agire pertanto allo scopo di tutelare il "diritto soggettivo ad esercitare il culto dei propri morti in un ambiente idoneo e decoroso", che verrebbe gravemente pregiudicato dalla realizzazione di strutture a destinazione commerciale nelle immediate vicinanze".

© Lanazione.it - Supermercato vicino ai cimiteri. Respinto il ricorso dei cittadini. Il Tar dà ragione al Comune

