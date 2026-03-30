Un'azienda ha annunciato il trasferimento di alcune attività a Stradella, suscitando reazioni tra i lavoratori. Dopo molti anni di servizio, alcuni dipendenti affermano di essere stati liquidati senza considerare il loro contributo e di aver firmato un accordo che, secondo loro, discrimina i rappresentanti sindacali. La questione ha acceso un dibattito tra chi chiede spiegazioni e chi protesta contro la decisione.

"Dopo decenni di lavoro, siamo stati liquidati come semplici numeri e con un accordo che rappresenta una palese discriminazione sindacale". È la protesta dei dipendenti della Cooperativa Adriatica di Milano che lavorano nel sito Fiege Logistica di Lainate. Nonostante scioperi e proteste davanti al capannone di via Manuel Fangio, che si trova nell’area dell’ex Alfa Romeo, la Fiege Logistica ha confermato la volontà di trasferire le proprie attività a Stradella, in provincia di Pavia. Questa scelta lascia 60 operai a casa, senza lavoro e senza certezze per il futuro. Nel capannone lainatese la maggior dei dipendenti sono donne, madri di famiglia o con altri carichi familiari, alcune anche molto giovani, altre invece dipendenti da oltre 15-20 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il trasloco della Fiege a Stradella: "Inaccettabile, la lotta continua"

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