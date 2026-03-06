Le femministe stanno concentrando le loro critiche su Giuseppe Cruciani, considerato il centro delle contestazioni in vista dell’8 marzo, giornata dedicata alla donna. Le proteste si sono intensificate nelle ultime ore, con manifestazioni e dichiarazioni pubbliche che denunciano lo spettacolo trasmesso da Cruciani, ritenuto inaccettabile da parte di chi lotta per i diritti femminili. La discussione si concentra sulla sua presenza e sul contenuto del suo show.

Domenica è in programma a Belluno lo spettacolo “Via Crux” e le attiviste di Non una di meno Belluno hanno convocato un flash mob davanti al Teatro Comunale L’obiettivo numero uno delle femministe? Giuseppe Cruciani. Non è una boutade, ma quanto stiamo registrando in queste ore che ci separano dall’8 marzo, data in cui si celebra la Giornata internazionale della donna. Domenica è infatti in programma a Belluno, al Teatro Comunale, lo spettacolo “Via Crux” e le attiviste di Non una di meno Belluno hanno convocato un flash mob davanti al Teatro. L’invito alla cittadinanza parla di "un’occasione di festa, rivendicazioni, comunità, partecipazione, lotta". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La priorità delle femministe è la lotta contro Cruciani: "Inaccettabile il suo spettacolo l'8 marzo"

