Orti sui terreni comunali Casa del gusto e menù a km 0 nelle scuole | il Piano del cibo di Viterbo

Viterbo avvia un nuovo piano del cibo per ordinare gli orti sui terreni comunali, la Casa del Gusto e i menù a km 0 nelle scuole. L’amministrazione ha deciso di mettere ordine e pianificare meglio tutto ciò che riguarda l’alimentazione in città. Ora si lavora per sviluppare un progetto che coinvolge diversi settori, puntando a una visione a lungo termine per valorizzare i prodotti locali e promuovere un’alimentazione più sostenibile.

Obiettivo mettere ordine e dare una visione a lungo termine a tutto ciò che riguarda l'alimentazione a Viterbo. La giunta guidata dalla sindaca Chiara Frontini ha approvato la creazione di un futuro "Piano del cibo". Si tratta di ripensare la filiera locale partendo da un presupposto globale.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Piano Cibo a km zero: il Mercato del Corso apre nelle domeniche prenatalizie «Ora metal detector nelle scuole», Valditara sui coltelli in classe. Il piano del governo: multe alle famiglie, via la patente e «basta genitori amici dei figli» Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara annuncia un nuovo piano contro la violenza in classe, tra cui l’introduzione di metal detector e misure più stringentie. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Viterbo Piano Argomenti discussi: Orti urbani; Orti sui terreni comunali, Casa del gusto e menù a km 0 nelle scuole: il Piano del cibo di Viterbo; Orti di Fiorano, completati i lavori sulle coperture delle strutture 'conviviali'; Orti urbani in Italia: i più belli. Orti abusivi scoperti sui terreni del Comune «Ora scatta lo sgombero»Orti abusivi a Vidigulfo su aree di proprietà pubblica (Comune) e privata (Consorzio roggia Colombana). A seguito di alcune verifiche disposte dagli uffici comunali si è scoperto che a fianco dei ... laprovinciapavese.gelocal.it Fiorano, orti comunali: completati i lavori di impermeabilizzazione delle struttureNei giorni scorsi sono stati completati di sistemazione delle coperture e impermeabilizzazione delle strutture presso gli appezzamenti degli orti comunali in via Cameazzo a Fiorano Modenese. L’interv ... sassuolo2000.it AVVISO PER LA CONCESSIONE DI APPEZZAMENTI DI TERRENO COMUNALE COLTIVABILI A ORTO Il Comune ha pubblicato l’Avviso pubblico per la concessione di appezzamenti di terreni comunali coltivabili ad uso ortivo. Tutta la documentaz - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.