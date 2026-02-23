Il coach ringrazia anche il presidente | Ci fa sentire vicinanza dobbiamo essere orgogliosi di lui Caja applaude il suo capitano | Matteo ha fatto una scelta di vita

Il coach della Fortitudo ha espresso gratitudine al presidente, riconoscendo il suo supporto e sottolineando quanto sia importante sentirsi vicini in momenti complessi. La squadra ha ottenuto la quarta vittoria di fila grazie a due giocatori che hanno raggiunto 59 punti di valutazione complessivi sui 95 totali, dimostrando un’ottima intesa in campo. Matteo, il capitano, ha confermato il suo ruolo con una scelta importante, contribuendo alla crescita del team.

Due uomini da 59 punti di valutazione sui 95 totali: è questa una delle cifre della Fortitudo a quota quattro vittorie consecutive. Nella grande serata di capitan Matteo Fantinelli, alla duecentocinquantesima volta con la maglia biancoblù. "Al giorno d'oggi tanti cambiano squadra – dice coach Caja –, lui resiste qua e ha fatto una scelta di vita. È bravo, ha feeling col pubblico, leadership per i compagni. Solo complimenti per lui". Vittoria di gruppo, con tre fuochi artificiali di Perkovic, Sorokas e Sarto a condire il +14 finale. "Faccio i complimenti ai ragazzi, sono seri, lavorano duro e si meritano questa classifica.

Trevisani applaude la Juve: «Ha fatto una grande partita a Bologna. Bremer? Il suo rientro è fondamentale per due motivi»Nel suo intervento a Pressing Bologna Juve, Trevisani elogia la Juventus per la prestazione a Bologna, sottolineando l'importanza del rientro di Bremer.

Chivu senza voce, in conferenza va il suo vice. Si fa sentire anche Zielinski: "Il mister mi dà più libertà». Kolarov: "Rispetto a Riad, abbiamo fatto i gol»Dopo la sconfitta in Supercoppa, l’Inter torna a sorridere con una vittoria importante contro il Bologna.

Serie A2 Dopo Pistoia e Torino, il successo permette di restare in scia alla capolista Vuelle. Caja sorride - facebook.com facebook