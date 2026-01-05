Il tecnico dedica la panchina numero 100 allo scomparso Blasone È stato il mio maestro Coach Caja fa festa e premia i suoi | Bravi un giorno di riposo in più
Il tecnico Attilio Caja dedica la sua centesima panchina, in occasione dell'esordio del 2026 al PalaDozza, allo scomparso Blasone, definendolo suo maestro. La gara si è conclusa con successo, portando il totale delle vittorie a 63. Coach Caja ha premiato i suoi, concedendo un giorno di riposo in più, in un evento che ha riscosso grande partecipazione tra il pubblico.
È la centesima panchina di coach Attilio Caja nella prima serata del 2026 in un PalaDozza tutto esaurito: 63 i successi complessivi. Una festa sul campo, ma col piovasco nell’animo perché, come ci tiene a ricordare Caja, ieri se n’è andato il suo mentore cestistico Mario Blasone, il primo maestro a lanciarlo nel basket. "A lui dedico questa centesima panchina, un uomo straordinario e di grande cultura, il primo ad aprirmi la strada nella pallacanestro". Sul fronte campo il tecnico pavese non fa segreto della sua gioia. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi e ho dato loro un giorno di riposo in più, se lo sono meritati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Il coach biancoblù soddisfatto della prestazione dei suoi: "Il PalaDozza è una bella vetrina per tutti». Caja: "Grande impronta difensiva. Siamo stati bravi e molto attenti»
Leggi anche: Fortitudo, il Roseto è senza spine: coach Caja festeggia la centesima panchina con la vittoria
Panchina d’Oro, trionfa Simone Inzaghi davanti a Gasperini - Tantissimi considerando che Gasperini è arrivato al secondo posto con 14 preferenze. corrieredellosport.it
L’ex tecnico atalantino Brambilla guida la Juve alla vittoria. E c’è il nembrese Mangiapoco in panchina - L’ex allenatore delle giovanili nerazzurre dal 2015 al 2022 ha fatto il suo esordio ‘ad interim’ in A con i bianconeri nel 3- bergamonews.it
Simone Inzaghi vince la Panchina d'Oro, a Gasperini quella speciale. La dedica alla famiglia e il pensiero per Thiago Motta - Da destra a sinistra: Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti, Gian Piero Gasperini, Guido Pagliuca (Panchina d'oro serie C) e Fabio Pecchia (Panchina d'argento) Quando gli consegnano la prima Panchina d’oro ... corriere.it
Ieri, in occasione della sfida di Serie A vinta dal Milan 1-0 grazie a Rafa Leao, il tecnico è passato al museo rossoblù, dove ha firmato e lasciato una dedica tra i cimeli della storia del club. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.