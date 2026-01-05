Il tecnico Attilio Caja dedica la sua centesima panchina, in occasione dell'esordio del 2026 al PalaDozza, allo scomparso Blasone, definendolo suo maestro. La gara si è conclusa con successo, portando il totale delle vittorie a 63. Coach Caja ha premiato i suoi, concedendo un giorno di riposo in più, in un evento che ha riscosso grande partecipazione tra il pubblico.

È la centesima panchina di coach Attilio Caja nella prima serata del 2026 in un PalaDozza tutto esaurito: 63 i successi complessivi. Una festa sul campo, ma col piovasco nell’animo perché, come ci tiene a ricordare Caja, ieri se n’è andato il suo mentore cestistico Mario Blasone, il primo maestro a lanciarlo nel basket. "A lui dedico questa centesima panchina, un uomo straordinario e di grande cultura, il primo ad aprirmi la strada nella pallacanestro". Sul fronte campo il tecnico pavese non fa segreto della sua gioia. "Ho fatto i complimenti ai ragazzi e ho dato loro un giorno di riposo in più, se lo sono meritati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tecnico dedica la panchina numero 100 allo scomparso Blasone. "È stato il mio maestro». Coach Caja fa festa e premia i suoi: "Bravi, un giorno di riposo in più»

Leggi anche: Il coach biancoblù soddisfatto della prestazione dei suoi: "Il PalaDozza è una bella vetrina per tutti». Caja: "Grande impronta difensiva. Siamo stati bravi e molto attenti»

Leggi anche: Fortitudo, il Roseto è senza spine: coach Caja festeggia la centesima panchina con la vittoria

