Salute mentale a Dalmine uno spettacolo dedicato ad Alda Merini

Sabato 14 marzo alle 20.30, nella Sala Civica in viale Betelli 21 a Dalmine, si terrà lo spettacolo gratuito "Alda Merini Lettura scenica musicale- Brani e poesie tratti da L'altra verità e Vuoto d'amore. Voci e canti dalla "Terra Santa". Lo spettacolo di sensibilizzazione sul tema della salute mentale è sostenuto dalla Associazione Piccoli Passi Per.(Associazione di familiari, utenti e volontari per la Salute Mentale) in collaborazione con Liberamente Espresso e vede il patrocinio delle Politiche sociali della Provincia di Bergamo, del Comune di Dalmine con la collaborazione di Dalmine Sociale – Azienda Speciale Consortile. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.