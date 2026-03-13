Salute mentale a Dalmine uno spettacolo dedicato ad Alda Merini

Sabato 14 marzo alle 20.30 nella Sala Civica di Dalmine si svolgerà uno spettacolo gratuito dedicato alla salute mentale. L’evento comprende una lettura scenica musicale con brani e poesie tratte da due opere di Alda Merini, “L’altra verità” e “Vuoto d’amore”. L’iniziativa si terrà in viale Betelli 21 e coinvolge attori e musicisti che interpretano i testi della poetessa.

Sabato 14 marzo alle 20.30, nella Sala Civica in viale Betelli 21 a Dalmine, si terrà lo spettacolo gratuito “Alda Merini Lettura scenica musicale- Brani e poesie tratti da L’altra verità e Vuoto d’amore. Voci e canti dalla “Terra Santa”. Lo spettacolo di sensibilizzazione sul tema della salute mentale è sostenuto dalla Associazione Piccoli Passi Per.(Associazione di familiari, utenti e volontari per la Salute Mentale) in collaborazione con Liberamente Espresso e vede il patrocinio delle Politiche sociali della Provincia di Bergamo, del Comune di Dalmine con la collaborazione di Dalmine Sociale – Azienda Speciale Consortile. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

