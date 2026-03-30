Il Teatrino di Trigoria | tra la cura del Gasp e l’eterna epurazione giallorossa

Nelle ore che precedono l’impegno a San Siro, la discussione nel mondo calcistico romano si concentra sul tecnico dell’allenatore avversario. I media locali dedicano ampio spazio alle vicende legate alla squadra, con riferimenti frequenti alle scelte di formazione e alle passate controversie. La narrazione si svolge tra analisi tattiche e commenti su eventuali strategie di mercato, senza che siano coinvolti altri soggetti o dettagli personali.

A poche ore dal fatidico sbarco a San Siro, l’etere romano si è trasformato, come di consueto, in un tribunale permanente dove l’imputato d’onore è Gian Piero Gasperini. Nella mattinata di oggi, le frequenze radiofoniche capitoline hanno battuto un tasto tanto surreale quanto ciclico: l’ipotesi di una giubilazione del tecnico in caso di mancato approdo in Champions League. Un paradosso squisitamente locale, dove l’errore più grave non sarebbe fallire l’obiettivo sportivo, ma privarsi dell’unico architetto capace di dare un senso tattico a una compagine storicamente incline all’anarchia estetica. Mentre fuori si discute di esoneri preventivi, dentro le mura di Trigoria si consuma una realtà ben più pragmatica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il Teatrino di Trigoria: tra la “cura del Gasp” e l’eterna epurazione giallorossa Articoli correlati Roma, tregua a Trigoria: asse Gasperini-Ranieri per la rinascita giallorossaLa Roma sigla la tregua interna e ritrova stabilità istituzionale a Trigoria dopo un ciclo di tensioni che aveva minacciato la tenuta dello... Leggi anche: Roma, Trigoria torna giallorossa: i Friedkin riscattano il centro sportivo