Il Made in Italy conquista Londra | dopo il question time di Starmer alla Camera dei Comuni un assaggio d’Italia

Mercoledì 28 gennaio 2026, la Jubilee Room della Camera dei Comuni di Londra ospiterà “A Taste of Italy”, un evento esclusivo dedicato alle eccellenze della cucina italiana, organizzato dall’All-Party Parliamentary Group (APPG) on Italy in partnership con l’Italian Trade Agency (ITA).? L’iniziativa, in programma dalle 12:30 alle 14:30 subito dopo il question time del primo ministro Starmer, offrirà ad alcune imprese italiane con sede nel Regno Unito una vetrina unica per presentare i loro prodotti a parlamentari, lord e staff. Tra gli ospiti confermati spicca Inigo Lambertini, Ambasciatore italiano nel Regno Unito, mentre è prevista la presenza di un rappresentante del ministero degli Esteri britannico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

