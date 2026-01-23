Un’impresa italiana conquista la Borsa grazie a un’icona di stile: gli occhiali della francese Henry Jullien, ora valorizzati da un imprenditore friulano. La collaborazione tra Italia e Francia ha portato alla crescita del Made in Italy nel settore dell’eyewear di alta gamma, con prodotti artigianali e di qualità. Questo esempio evidenzia come l’innovazione e la tradizione possano sostenere il successo nel mercato internazionale.

C’è chi dice “merci” e chi dice “grazie”. Di sicuro, a esprimere gratitudine, e di cuore, a Emmanuel Macron oggi è Stefano Fulchir, l’imprenditore friulano a capo della iVision Tech (che adesso corre in Borsa), che nel 2023 ha rilevato l’azienda francese Henry Jullien, produttrice a Lons-le-Saunier (Jura) del modello Pacific S01 da 659 euro, fatti interamente a mano, in oro laminato. Il motivo? Gli ormai iconici occhiali a specchio sfoggiati dal presidente francese, che tra emorragie oculari e velleità da “duro” a Davos, hanno scatenato una vera e propria caccia all’acquisto. Facendo volare il titolo dell’azienda italiana in Borsa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Merci Emmanuel, Macron versione “Top Gun” fa volare il Made in Italy in Borsa: i suoi occhiali (italiani) spopolano e acquisti e titolo volano

Macron e gli occhiali alla Top Gun a Davos, ecco perchéDurante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha indossato occhiali alla Top Gun, attirando l’attenzione.

Macron e il look ‘Top Gun’ a Davos: occhiali specchiati tra stile e ironia sui socialDurante il World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron ha attirato l’attenzione con il suo look, indossando occhiali da sole specchiati che hanno suscitato commenti sui social.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Muscoli contro i barbari. Gli scatti di Macron in versione boxeurFaccia grintosa, bicipiti in vista, un po’ Alain Delon in Rocco e i suoi fratelli, un po’ Robert De Niro in Toro Scatenato, mentre colpisce con i guantoni un sacco da pugilato. Gli scatti in ... ilfoglio.it

Emmanuele Forcone. Mark Ronson · Uptown Funk. Durante il @sigepworld ho avuto il piacere di invitare ed intervistare due amici e colleghi nella Conpait Arena. @miquelguarro @gregorydoyen Successivamente il presidente di @conpait @angelo_musolino facebook