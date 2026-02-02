Dopo i boicottaggi Trump chiude il Kennedy Center per due anni | Sarà restaurato

Dopo le polemiche e i boicottaggi, Donald Trump annuncia che il Kennedy Center resterà chiuso per due anni. Il presidente uscente afferma che il centro sarà restaurato, ma la decisione ha già scatenato reazioni e preoccupazioni tra gli artisti e gli spettatori. La chiusura potrebbe influenzare molti eventi in programma e cambiare il panorama culturale di Washington.

Dopo le polemiche, gli eventi cancellati e i boicottaggi, il Kennedy Center rischia di fermarsi. A rivelarlo è Donald Trump, che sul suo social Truth annuncia la chiusura dello storico centro culturale di Washington D.C. – uno dei più prestigiosi degli Stati Uniti – a partire dal prossimo 4 luglio per effettuare lavori di ristrutturazione. «Ho deciso che il modo più rapido e veloce per riportare il Trump Kennedy Center al suo splendore è sospendere le attività per due anni », ha scritto il presidente Usa. Le mani di Trump sul Kennedy Center. L’annuncio della chiusura del Kennedy Center – a cui il tycoon ha voluto affiggere anche il proprio nome ribattezzandolo «Trump-Kennedy Center» – arriva proprio mentre il centro per le arti continua a perdere pezzi.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Kennedy Center Il Kennedy Center diventa “Trump-Kennedy Center” Il Kennedy Center, simbolo culturale di Washington, D. Il CDA del Kennedy Center ha approvato il cambio del nome in Trump-Kennedy Center Il Kennedy Center, rinomato centro culturale statunitense, ha annunciato il cambio di nome in Trump-Kennedy Center for the Performing Arts, approvato dal consiglio di amministrazione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Kennedy Center Argomenti discussi: Il Mondiale nell’America di Trump diventa un caso: tra Groenlandia e ICE, nasce un fronte che minaccia…; Dopo i boicottaggi Trump chiude il Kennedy Center per due anni: Sarà restaurato; La Federazione tedesca di calcio sta considerando di boicottare il mondiale negli USA a causa di Trump; Dal viaggio costoso al no ai regimi fino alla partita fantasma... Storia di boicottaggi mondiali. Dopo i boicottaggi Trump chiude il Kennedy Center per due anni: «Sarà restaurato»L'orchestra del centro culturale, che il presidente Usa vorrebbe rimodellare a sua immagine e somiglianza, è da mesi sul piede di guerra contro la Casa Bianca ... open.online Il Mondiale nell’America di Trump diventa un caso: tra Groenlandia e ICE, nasce un fronte che minaccia il boicottaggioLa politica estera del presidente Usa, i timori per le misure di sicurezza estreme e i tifosi di alcuni Paesi già bannati: la Coppa del Mondo 2026 è già motivo di tensioni ... ilfattoquotidiano.it Trump si era impossessato del Kennedy Center di Washington. Dopo il calo di vendita dei biglietti e le rinunce di molti artisti, adesso ha deciso di chiudere tutto per “una completa ricostruzione”. Il centro culturale riaprirà nel 2028. x.com Trump chiude per 2 anni il Kennedy Center per lavori: 'Il modo più rapido e veloce per riportarlo al suo splendore' #ANSA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.