Diversecento cittadini della Media Valle del Calore hanno partecipato a un sit-in ad Avellino per esprimere il loro dissenso contro la proposta di insediamento di una fonderia nell’area dei vini DOCG di Luogosano-San Mango. La protesta si è svolta davanti alla Prefettura, evidenziando preoccupazioni ambientali e di tutela del patrimonio agricolo locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Diverse centinaia di persone della Media Valle del Calore hanno dato vita ad Avellino ad un sit-in per protestare contro l’insediamento di una fonderia nel nucleo industriale di Luogosano-San Mango. La manifestazione, promossa dal Comitato “P roteggiAmo la Valle del Calore”, si è svolta mentre nella sede della Prefettura si svolgeva il confronto tra i rappresentanti della Pico srl, azienda del gruppo F onderie Pisano di Salern o, sindacati, Confindustria e dello stesso comitato. L’azienda, che rileva il sito lasciato nel marzo dell’anno scorso dalla multinazionale ArcelorMittal, produce manufatti in ghisa utilizzando scarti industriali e, nell’incontro ratificato il 21 novembre in Regione Campania, firmato da Fiom e Fim ma non da Uilm e Ugl, si è impegnata ad assumere i trenta lavoratori licenziati e ad investire sul sito venti milioni di euro, attenendosi a tutte le prescrizioni di carattere ambientale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - No alla fonderia nell’area dei vini Docg, sit-in in Prefettura

Leggi anche: “No alla Fonderia in Irpinia”: raccolte 3000 firme, si va in Prefettura

Leggi anche: "No" al riarmo, sit-in della Cgil davanti alla Prefettura

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

No alla fonderia nell'area dei vini Docg, sit-in ad Avellino - Diverse centinaia di persone della Media Valle del Calore hanno dato vita ad Avellino ad un sit- ansa.it