In piazza Trento e Trieste, l’edicola chiusa da tempo continua a essere al centro di discussioni, nonostante siano stati spesi circa 650mila euro per una riqualificazione e la sua recente riapertura. La presenza del chiringuito, installato di recente, ha sollevato il confronto tra le diverse opinioni sulla sua collocazione e sul futuro dell’area, che si trova ancora a fronteggiare problemi di degrado.

Dopo 650mila euro di riqualificazione e la sua riapertura, in piazza Trento e Trieste resta ancora al centro l’ edicola chiusa da tempo e fonte di degrado. L’amministrazione lancia l’idea di farne un chiringuito e l’assessore Antonio Lamiranda apre un sondaggio su Facebook, ma la risposta di sestesi e residenti è chiara: "Facciamone un presidio per la polizia ". Ritorno al futuro, decenni fa, prima dell’edicola, lì c’era proprio una piccola gelateria. "E se autorizzassimo, in via sperimentale, la trasformazione della dismessa edicola in un chiringuito urbano oppure un chiosco di gelati e granite?". Nella piazza dello spaccio e delle risse, la proposta fa ancora più paura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sondaggio sul futuro dell’edicola: "Un chiringuito? No, meglio i ghisa"

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