La Juventus monitora attentamente la situazione di Weston McKennie, il centrocampista statunitense in scadenza di contratto quest’estate. La dirigenza vuole rinnovare, ma non vuole superare un budget stabilito e attende ancora una risposta dal giocatore. Nel frattempo, l’Inter ha iniziato a sondare il terreno, valutando i costi per un possibile acquisto, mentre il Milan si tiene defilato. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire se McKennie rimarrà a Torino o cambierà maglia.

McKennie Juve, rebus rinnovo: la dirigenza punta sulla volontà del texano ma fissa un tetto, intanto l’Inter sonda il terreno sui costi e Milan defilato. La stagione di Weston McKennie sta assumendo contorni sempre più definiti sul campo, dove il texano si sta confermando pedina imprescindibile per lo scacchiere tattico di Luciano Spalletti, ma resta decisamente nebulosa fuori dal rettangolo verde. Il gol segnato contro la Lazio è solo l’ultimo sigillo di quella che è, statistiche alla mano, la sua miglior annata con la maglia bianconera. Tuttavia, lo spettro della scadenza contrattuale fissata a giugno incombe pesantemente sulle strategie future della Juventus, costretta a muoversi tra la volontà di trattenere un titolare e i rigidi parametri economici imposti dal nuovo corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie Juve: dal possibile rinnovo del contratto in scadenza al sondaggio concreto dell’Inter. Il punto sul futuro del texano

Approfondimenti su Juventus McKennie

Le recenti voci sul futuro di Weston McKennie alla Juventus indicano possibili cambiamenti nei piani della società.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus McKennie

Argomenti discussi: Moviola Parma-Juve: McKennie più da rosso, ok il gol di Bremer; La Moviola di Parma-Juve: l'intervento di Mckennie era da rosso?; Clamoroso McKennie, l’ombra Inter sul rinnovo Juve: Marotta pronto a entrare in scena; Rinnovo con la Juve vicino per McKennie: i dettagli e le cifre del nuovo accordo.

Juventus, McKennie può firmare con un altro club: nuovo tentativo per il rinnovo. L'Inter c'è per il colpo a zero, la verità sul MilanTutte le opzioni sul tavolo del centrocampista americano, in scadenza di contratto con i bianconeri. msn.com

Juve-McKennie, rinnovo possibile: entrambe le parti vogliono continuare insiemeLa Juventus e Weston McKennie dovrebbero continuare insieme: come riportato da Calciomercato.com, ci sarebbero ottime chances di vedere il centrocampista classe 1998 della nazionale ... tuttojuve.com

Su #McKennie piomba l’#AtleticoMadrid Come riportato da Nicolò Schira il centrocampista texano è nella lista dei Colchoneros: possibile assalto se non rinnova con la #Juve L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMME facebook

#McKennie, #Juve al lavoro per il rinnovo Ma occhio all' #Inter x.com