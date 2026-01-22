Confartigianato dolciario Palermo annuncia nuovi corsi di formazione al Sigep di Rimini

Confartigianato Dolciario Palermo annuncia l’avvio di nuovi corsi di formazione al Sigep di Rimini, rivolti a gelatieri e pasticceri. L’obiettivo è migliorare le competenze degli operatori locali e promuovere le eccellenze dolciarie della regione, offrendo opportunità di aggiornamento professionale in un contesto di rilievo internazionale.

Confartigianato Dolciario Palermo è pronta a dare il via a un nuovo programma di corsi di formazione professionale dedicati ai maestri gelatieri e pasticceri palermitani, con l'obiettivo di rafforzare le competenze degli operatori locali e valorizzare le eccellenze dolciarie del territorio.

