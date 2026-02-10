Perché torniamo con l'ex? Lo psicologo | Solitudine e nostalgia sono confuse con l'amore si idealizza il passato

Tornare con l’ex è una scelta che capita spesso, anche se non sempre si spiega bene il motivo. Molti si lasciano alle spalle il passato, ma poi finiscono per ricominciare insieme. Uno psicologo spiega che, in realtà, spesso si confonde la solitudine e la nostalgia con l’amore. Le persone tendono a idealizzare i momenti passati, pensando che quella relazione fosse migliore di come è stata in realtà. Per alcuni, tornare indietro sembra l’unica soluzione per riempire un vuoto o ritrovare un senso di sicurezza.

