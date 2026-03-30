Il secondo anello verde diserta la trasferta di Como | il motivo

Il secondo anello verde dell’Inter ha deciso di non partecipare alla trasferta di Como prevista per domenica 12 aprile allo stadio Sinigaglia. I gruppi ultras nerazzurri hanno comunicato ufficialmente la loro assenza, interrompendo così il loro sostegno durante la partita di campionato. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa decisione o alle eventuali ripercussioni sul match.

L’Inter dovrà affrontare la trasferta di Como senza il sostegno del proprio tifo organizzato. In occasione della partita di campionato in programma domenica 12 aprile allo stadio Sinigaglia, i gruppi ultras nerazzurri hanno infatti deciso di non seguire la squadra. Secondo FcInter1908, alla base della scelta ci sarebbe il disaccordo con le modalità stabilite dal club lariano per l’acquisto dei biglietti. Per accedere al portale di vendita dei tagliandi, infatti, è necessario registrarsi sul sito ufficiale del Como, una procedura che non è stata accolta positivamente da una parte della tifoseria interista. Disappunto con la politica dei lariani. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Verso Fiorentina-Inter, il Secondo Anello Verde: “Carichiamo la squadra”Fiorentina-Inter, altra trasferta di campionato nella quale il Secondo Anello Verde per cause di forza maggiore non ci sarà. Leggi anche: Verso Inter-Roma, il Secondo Anello Verde: “Porta la sciarpa”