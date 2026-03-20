Verso Fiorentina-Inter il Secondo Anello Verde | Carichiamo la squadra

Prima della partita tra Fiorentina e Inter, il Secondo Anello Verde annuncia che non sarà presente a causa di motivi di forza maggiore. La trasferta rappresenta un incontro importante per entrambe le squadre, ma i tifosi organizzati non parteciperanno come di consueto. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando il pubblico senza la loro presenza abituale allo stadio.

Fiorentina-Inter, altra trasferta di campionato nella quale il Secondo Anello Verde per cause di forza maggiore non ci sarà. Eppure il tifo organizzato nerazzurro non farà mancare il proprio appoggio alla Beneamata. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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