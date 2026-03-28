Mancano più di sette giorni alla partita tra Inter e Roma, mentre si avvicina anche l’appuntamento della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali. Nel frattempo, i tifosi nerazzurri sono invitati a portare una sciarpa per contribuire a colorare l’area del Secondo Anello Verde di San Siro. L’iniziativa mira a creare un’atmosfera ancora più vivace durante l’incontro.

Manca più di una settimana. E di mezzo c’è una Nazionale che deve guadagnarsi l’accesso al Mondiale. Ma il popolo nerazzurro è già proiettato a Inter-Roma: il Secondo Anello Verde chiede di portare una sciarpa per colorare San Siro. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Roma, il Secondo Anello Verde: “Porta la sciarpa”

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