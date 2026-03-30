Il Santuario di Gallivaggio si prepara a una primavera di rinascita | ecco le prossime tappe

Il Santuario di Gallivaggio si appresta a iniziare una serie di interventi di restauro e manutenzione durante la prossima stagione primaverile. Sono state pianificate diverse attività per migliorare le condizioni dell’edificio e garantire la conservazione nel tempo. La visita e le celebrazioni religiose continueranno a svolgersi come di consueto, mentre si attendono aggiornamenti su eventuali modifiche agli orari o alle modalità di accesso.

San Giacomo Filippo (Sondrio) – Il Santuario di Gallivaggio si prepara a una primavera di rinascita. Dopo la pausa invernale, l unedì 13 aprile riprenderanno ufficialmente le operazioni di restauro, segnando un passo decisivo nel lungo percorso di recupero intrapreso dopo la frana di quasi otto anni fa. Era il 29 maggio 2018, quando a San Giacomo Filippo si verificò il distacco di almeno 7.500 metri cubi di materiale, tra rocce, detriti e legname, che precipitarono sul Santuario mariano e la sottostante Statale 36 dello Spluga. D issolta la nube di polveri e fango, fu sorprendente vedere il Santuario e le strutture annesse seriamente ferite ma ancora integre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Santuario di Gallivaggio si prepara a una primavera di rinascita: ecco le prossime tappe Articoli correlati Santuario di Gallivaggio: riapre il cantiere di restauroDopo mesi di fermo invernale, il Santuario di Gallivaggio torna al centro del lavoro e della vita della comunità: lunedì 13 aprile riapre il cantiere... Verso il Calendimaggio. Assisi si prepara alla festa. Le tappe di avvicinamentoGrandi manovre in corso per il Calendimaggio, con le Parti impegnate nei preparativi e l’ente che sovrintende la festa che sta predisponendo gli... Approfondimenti e contenuti su Il Santuario di Gallivaggio si prepara... Diocesi: Como, inizio dei lavori e raccolta fondi per il restauro del santuario di GallivaggioAlle 16.30 del 29 maggio 2018, nel Comune di San Giacomo Filippo (So), si verificava il distacco di almeno 7.500 metri cubi di materiale (fra rocce, detriti e legname) che precipitarono sul Santuario ... agensir.it Diocesi: Como, domani colletta per il restauro del santuario della Madonna di GallivaggioDomenica 8 giugno, in tutte le parrocchie della diocesi di Como, le offerte raccolte durante le messe sosterranno il restauro del santuario di Gallivaggio (So). Il cantiere è stato avviato lo scorso 4 ... agensir.it