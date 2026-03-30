28032026– Il prossimo 31 Marzo alle ore 18.30 a Cerignola, in occasione del 31° anniversario dall’uccisione di Francesco Marcone, il Direttore dell’Ufficio delRegistro di Foggia ucciso il 31 marzo 1995, vittima innocente di mafia, la Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto” organizza la proiezione del documentario “Ilsangue mai lavato” di Luciano Toriello, nato dal profondo desiderio di raccontare il lato umano, storico e politico di questa dolorosa vicenda. Sede dell’iniziativa,realizzata con il Patrocinio del Comune di Cerignola e in collaborazione con il Coordinamento Provinciale di “Libera contro le mafie”, sarà il Laboratorio di Legalità“Francesco Marcone” (Contrada Toro – S. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Il sangue mai lavato proiettato a Cerignola sul bene confiscato a lui dedicato”

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