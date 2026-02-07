Battipaglia chiedevano il pizzo sul bene confiscato | condanna definitiva per una coppia
A Battipaglia, una coppia di 84 e 69 anni riceve la condanna definitiva per aver chiesto il pizzo su un bene confiscato. La coppia aveva tentato di estorcere soldi con modalità mafiose, e ora sono stati condannati definitivamente.
Diventa definitiva la condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a carico di un 84enne e di una 69enne. La Seconda Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati, confermando la responsabilità penale per una serie di intimidazioni iniziate nel 2009 e finalizzate a ottenere il pagamento di canoni locativi per un ristorante situato in a Battipaglia, nonostante il bene fosse già stato sottoposto a confisca e affidato a un amministratore giudiziario. I giudici della Suprema Corte hanno respinto la strategia difensiva volta a minare l'attendibilità delle persone offese facendo leva su presunte irregolarità edilizie segnalate dagli stessi imputati.🔗 Leggi su Salernotoday.it
