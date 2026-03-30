Il ritorno di The Handmaid's Tale una serie tv più che mai attuale arriva con il suo sequel
Da aprile, tutte e sei le stagioni di The Handmaid's Tale sono disponibili su Disney+ in Italia, accompagnate da The Testaments, la serie sequel basata sul romanzo di Margaret Atwood. La serie, tornata con un sequel, affronta temi attuali e continua a essere trasmessa sulla piattaforma streaming.
Dall'8 aprile tutte e sei le stagioni di The Handmaid's Tale arrivano su Disney+ in Italia, insieme a The Testaments, la serie sequel tratta dal romanzo di Margaret Atwood. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
The Testaments: la serie sequel di The Handmaid's Tale ha una data di uscitaHulu ha svelato quando debutterà il nuovo show tratto dal romanzo di Margaret Atwood ambientato dopo la conclusione della storia di June.
Leggi anche: The Testaments: svelato il trailer del sequel di The Handmaid's Tale