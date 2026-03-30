Il ritorno di The Handmaid's Tale una serie tv più che mai attuale arriva con il suo sequel

Da aprile, tutte e sei le stagioni di The Handmaid's Tale sono disponibili su Disney+ in Italia, accompagnate da The Testaments, la serie sequel basata sul romanzo di Margaret Atwood. La serie, tornata con un sequel, affronta temi attuali e continua a essere trasmessa sulla piattaforma streaming.