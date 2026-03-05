The Testaments | svelato il trailer del sequel di The Handmaid' s Tale

È stato pubblicato il trailer del sequel di “The Handmaid's Tale”, intitolato “The Testaments”. La serie segue gli eventi dopo l'ultimo episodio di “The Handmaid's Tale 6”, andato in onda il 27 maggio 2025. La narrazione si focalizza sui personaggi e le vicende ambientate nel mondo di Gilead, che sembra ancora avere un ruolo nella trama futura. La data di uscita del sequel non è ancora stata annunciata.

Cast, anticipazioni sulla trama, quando esce. Ecco cosa sappiamo finora sulla nuova serie tratta dal romanzo di Margaret Atwood ambientato 15 anni dopo The Handmaid's Tale Con l'uscita dell'ultimo episodio di “The Handmaid's Tale 6”, lo scorso 27 maggio 2025, abbiamo detto addio a Gilead, ma non per sempre. Ebbene sì perché la storia delle ancelle raccontata dalla serie Hulu con Elisabeth Moss per ben sei stagioni è destinata a continuare. Lo farà con una serie sequel ispirata al secondo romanzo di Margaret Atwood dedicato al mondo di The Handmaid's Tale, “The Testaments” ambientato 15 anni dopo gli eventi della serie originale. 🔗 Leggi su Today.it

THE TESTAMENT – Hannah’s Escape Plan Exposed

