The Testaments | la serie sequel di The Handmaid' s Tale ha una data di uscita

La serie sequel di The Handmaid's Tale, intitolata The Testaments, è disponibile in streaming. Hulu ha annunciato la data di uscita, offrendo ai fan un’anteprima di quello che sarà il seguito della storia di June, ambientato dopo gli eventi del romanzo di Margaret Atwood. Un’opportunità per approfondire il mondo distopico creato dall’autrice e scoprire nuovi sviluppi narrativi.

Hulu ha svelato quando debutterà il nuovo show tratto dal romanzo di Margaret Atwood ambientato dopo la conclusione della storia di June. The Testaments, la serie sequel di The Handmaid's Tale, ha finalmente una data di uscita: l'appuntamento negli Stati Uniti è stato fissato sugli schermi di Hulu per l'8 aprile. Il progetto debutterà con i primi tre episodi e le puntate successive arriveranno sugli schermi a cadenza settimanale. Cosa racconterà The Testaments Lo show si basa sull'omonimo romanzo scritto da Margaret Atwood. La sinossi ufficiale di The Testaments sostiene che si proporrà il racconto di un passaggio all'età adulta ambientato a Gilead.

