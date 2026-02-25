Kalulu e l' espulsione contro l' Inter | Il mio rosso? tante parole ma è rimasto

Torino, 25 febbraio 2026 – Sabato 14 febbraio, a San Siro si sta giocando Inter–Juventus. Al minuto 42 c'è un presunto contatto tra Pierre Kalulu e Alessandro Bastoni, con il numero 95 nerazzurro che rotola a terra. Per La Penna, arbitro di quella gara, non ci sono dubbi: calcio di punizione per l'Inter, seconda ammonizione per lo juventino, che, quindi, lascia i suoi in dieci uomini. Fin dal momento del fischio, Kalulu si dispera e prova a far cambiare idea all'arbitro. “Non l'ho toccato”, dice il francese, ma l'arbitro ha ormai preso la sua decisione e Kalulu è costretto ad abbandonare il campo. Da questo momento in poi la situazione precipita, dalle proteste veementi di Comolli e Chiellini verso il direttore di gara durante il rientro negli spogliatoi alle dichiarazioni, le affermazioni e i commenti degli addetti ai lavori. Nessuno parla della partita, si discute solo del cartellino rosso di Kalulu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

