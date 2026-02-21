Il mio impegno su viabilità e videosorveglianza

Il sindaco ha deciso di dedicarsi direttamente a migliorare la viabilità e la videosorveglianza in città, dopo aver valutato le sue competenze nel settore. La scelta deriva dalla volontà di intervenire subito su problemi concreti, come i controlli nelle zone più trafficate e l’installazione di telecamere di sorveglianza. La sua attenzione si concentrerà su interventi rapidi e mirati per rendere più sicuri i quartieri più frequentati. La città potrà così vedere immediatamente i primi risultati.

"Vista la mia esperienza ho accettato l’incarico: la delega al personale rispecchia le mie competenze professionali, mentre quella alla polizia locale è importante e mi concentrerò su viabilità e videosorveglianza ". Sono le prime parole di Mara Barbaresi come nuovo assessore di Potenza Picena, con deleghe al personale e alla viabilità. Ha 48 anni e lavora con la Confartigianato, occupandosi di previdenza. Barbaresi, nella precedente amministrazione lei era consigliere, ora si aspettava di fare il grande salto da assessore? In un primo momento lei aveva rifiutato l’incarico in questa giunta. "È stata una nomina certamente non programmata, in quanto gli assessori sono stati scelti un anno e mezzo fa quando, per motivi lavorativi e organizzativi, io ho preferito rinunciare a questa possibilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

