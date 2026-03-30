Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si è svolto il 22 e 23 marzo, provocando un mutamento negli assetti politici tra destra e sinistra in Piemonte. A Torino, le conseguenze di questa consultazione sono al centro dell’attenzione, con molti attori politici che seguono attentamente le evoluzioni. Gli effetti di questa consultazione si stanno già facendo sentire e potrebbero influenzare le prossime elezioni nella città.

Un intreccio di nomi, candidature, alleanze e interessi lega il futuro delle prossime amministrative anche a quanto accade nel grattacielo della Regione Piemonte. Il punto e i protagonisti (a caccia di poltrone) Lo Russo è più forte, ma dovrà raccontare 'la nuova città' del Piano generale regolatore (Pgr) ai cittadini e convincere il M5s. A destra FdI è travolta dal terremoto in Regione, l'ultimo ha portato alle dimissioni dell'ex vicepresidente. Intanto la promozione di Marrone e la contestuale crisi di FI spianano la strada del fratello d'Italia per le Comunali Delmastro, dimissioni a effetto domino. Elena Chiorino... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Il referendum ha stravolto gli equilibri a destra e sinistra: cosa cambia per le elezioni di Torino

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