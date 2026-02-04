Vannacci, il politico italiano spesso paragonato a Farage, potrebbe influenzare gli equilibri politici sia a destra che a sinistra. Matteo Renzi ricorda come, in UK, Starmer abbia ottenuto successo proprio grazie al lavoro di Farage. Renzi aveva previsto una sorpresa e ora, con Vannacci, si aspetta che anche in Italia qualcosa possa cambiare. La scena politica è in movimento e le mosse di questi personaggi potrebbero avere effetti più grandi di quanto si pensi.

«In UK Starmer ha vinto grazie a Farage, non dimentichiamolo». Matteo Renzi gongola. Lui lo aveva detto mesi fa: «Ci sarà una sorpresa». Eccola. Il Farage italiano si chiama Roberto Vannacci. L’autore di quello che potrebbe essere il più clamoroso autogol dai tempi di Comunardo Niccolai, il difensore del Cagliari che spesso metteva la palla nella rete sbagliata, la sua. Vannacci è uscito da quella Lega che pensava di farne il bomber in chiave reazionaria e che invece ha coltivato una serpe in seno, il generale che ama la X Mas che si è inventato la sua formazione “Futuro nazionale” (che banalità). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Vannacci, il Farage italiano che può cambiare gli equilibri a destra (e anche a sinistra)

Argomenti discussi: Le cose cambiano Vannacci, il Farage italiano che può cambiare gli equilibri a destra (e anche a sinistra); Vannacci esce dalla Lega, l'annuncio ufficiale. Salvini: Da un generale ti aspetti lealtà, elettori traditi.

Vannacci, Salvini lo scarica: il simbolo porta male .I timori di Fratelli d'Italia di scoprirsi a destraDa generale a gatto nero. «Ragazzi, il suo simbolo porta sfiga». Matteo Salvini scarica Roberto Vannacci in un Consiglio federale che sa di redde rationem. Due ore a via ... ilmessaggero.it

Fenomenologia di Vannacci, il generale politicamente scorretto: da àncora di salvezza della ‘Lega di lotta’ a corpo estraneo del partitoRoberto Vannacci riscopre la fiamma e lancia Europa Sovrana: il generale a caccia di voti nella destra radicale. Per gli italiani che ritengono Fratelli d'Italia troppo istituzionale e il Carrocci ... lanazione.it

Per la prima volta da anni la coalizione di destra si divide. Sbaglia chi sottovaluta il mondo più estremista che fa riferimento al generale Vannacci. Quella è una fetta di Paese che ha votato Meloni e oggi è delusa perché Giorgia non garantisce la sicurezza e n x.com

Una notizia struggente. Di quelle che lasciano un vuoto, un silenzio. Un’assenza difficile da colmare. Il generale Vannacci lascia la Lega. Proprio così: il matrimonio politico più naturale degli ultimi anni finisce tra un “non sono indispensabile” e un “non farebb - facebook.com facebook