Dopo la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia, sono già state registrate alcune reazioni da parte dei diversi schieramenti politici. Entrambe le aree hanno adottato misure e posizioni diverse in risposta al risultato elettorale, segnando un primo cambiamento nel panorama politico nazionale. Le decisioni e le dichiarazioni ufficiali sono state diffuse nelle ore successive alla consultazione.

Vediamo quali sono state le prime conseguenze all’indomani della vittoria del No al Referendum sulla Giustizia da ambo le parti. La Vittoria del No al Referendum sulla Giustizia ha già portato importanti novità da una parte e dall’altra. La spinta decisiva è arrivata dalla stessa Premier Giorgia Meloni, la quale ha subìto la prima seria sconfitta in oltre 3 anni di incarico e comincia a preoccuparsi per il proseguo del suo mandato. Del resto, le prossime politiche si terranno tra circa un anno e mezzo ed è meglio correre subito ai ripari. Vorrebbe anche le dimissioni del Ministro del turismo, Daniela Santanché. La quale però non sembra ancora intenzionata a farlo e che in una intercettazione aveva già promesso di tirarsi gli altri appresso se fosse costretta a farlo e ad affrontare gli eventuali processi. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Referendum Giustizia, il No ha già portato novità a destra e a sinistra

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