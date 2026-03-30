Il referendum è fallito una riforma ci vuole

Il referendum è stato respinto, lasciando aperta la questione di una possibile riforma. La bocciatura ha suscitato reazioni e riflessioni sulla direzione da prendere, evidenziando la necessità di interventi strutturali nel sistema. La decisione ha anche sollevato interrogativi sul ruolo delle istituzioni e sulla volontà di cambiare le norme attuali.

di Luca Fanfani* La bocciatura della riforma reca con sé un insegnamento, un rischio e un auspicio. L’insegnamento riguarda la politica. Mai più revisioni costituzionali a maggioranza assoluta. Da oltre un ventennio, non riuscendo a varare revisioni costituzionali largamente condivise tra maggioranza e opposizione, il legislatore ha imboccato la strada delle riforme approvate a maggioranza assoluta e quindi esposte al referendum confermativo. Referendum che nel 2006 ha bocciato la riforma del centrodestra, nel 2016 quella del governo Renzi e ora quella della giustizia voluta dal governo Meloni. Morale della favola: quando una riforma costituzionale viene approvata a colpi di maggioranza, il referendum confermativo finisce quasi sempre per tramutarsi in una votazione politica, con esito infausto per chi è al governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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