Schlein supporta il No al referendum giustizia | Riforma serve a chi è al potere e vuole sfuggire a ogni controllo

Elly Schlein si è unita al sostegno del No al referendum sulla giustizia, affermando che la riforma proposta favorisce chi detiene il potere, consentendo di sfuggire a controlli e responsabilità. La sua partecipazione si inserisce nel dibattito pubblico sulla necessità di mantenere un sistema di giustizia equilibrato e trasparente, rispettando i principi fondamentali di indipendenza e tutela dei cittadini.

Anche Elly Schlein ha preso parte all'iniziativa del comitato per il No al referendum della giustizia. "Questa non è una riforma della giustizia perché non migliora l'efficienza del sistema giustizia, non renderà più veloce i processi, non assumerà l'organico che manca, non inciderà sulle condizioni di sovraffollamento delle carceri dove è record di suicidi. Non è una riforma che tocca alcuno dei nodi che possono rendere più efficiente la giustizia del Paese", ha spiegato la segretaria dem nel suo intervento, sottolineando che non è neanche una riforma che "incide sulla separazione delle carriere" visto che molti passaggi "sono stati già limitati dalla riforma Cartabia" e riguardano numeri molto bassi.

Referendum giustizia, Schlein: Vinceremo elezioni. Non vogliamo controllare la magistratura - (Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2026 “Il Decreto Sicurezza ha norme che ci portano più indietro del Codice Rocco del 1930. msn.com

Referendum giustizia, al via la campagna del No. Schlein: "Governo ha mania del controllo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Referendum giustizia, al via la campagna del No. tg24.sky.it

