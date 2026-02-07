Tra titoli e articoli il Carlino entra nelle scuole

Questa mattina, il giornale locale “Il Carlino” ha iniziato a entrare nelle scuole di Rovigo. Gli studenti hanno incontrato i giornalisti e hanno assistito a lezioni sulla storia della stampa e sulla corretta scrittura dei titoli. L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo dell’informazione e far conoscere da vicino come si realizza un giornale. Molti ragazzi si sono mostrati interessati e hanno posto domande sui titoli e sulle regole di base per scrivere un articolo.

Rovigo, 7 febbraio 2026 – Dai titoli alle locandine, dalla regola delle cinque w alla storia della stampa in Italia. Lezione di giornalismo nei giorni scorsi alla scuola secondaria di primo grado Parenzo. Dietro la cattedra Mario Bovenzi, vicecapocronista de Il Resto del Carlino di Ferrara, che ha raccontato ai ragazzi delle classi seconda B e terza E come nasce ogni giorno un quotidiano. La lezione agli studenti della professoressa di italiano Lorenza Remondi, che proprio con i suoi ragazzi sta portando avanti un progetto sul giornalismo, progetto che sta coinvolgendo molto gli alunni. Il progetto prevede anche la creazione di un giornale, un modo per renderli ancora di più protagonisti.

