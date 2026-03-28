Arezzo, 28 marzo 2026 – Da oltre 20 anni Frassineto mette in scena la Rappresentazione teatrale della "Passione di Cristo" in memoria del nostro recentemente defunto Parroco Don Fortunato Bardelli, autore del copione teatrale che viene messo in scena dai figuranti del Paese. Il copione ha per oggetto principale il Processo a Gesù Cristo, impostazione che quindi rimanda al teatro greco, offrendo al pubblico momenti di riflessione anche da un punto di vista più interiore dei fatti storici che hanno portato Cristo in croce. L'affluenza è sempre notevole da parte dei cittadini anche di Comuni limitrofi. L'impegno del Paese durante tutto l'anno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Frassineto torna la Rappresentazione teatrale della "Passione di Cristo"

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