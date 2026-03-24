Sora XX Edizione della Passione di Cristo

A Sora si svolge la XX edizione della rappresentazione della Passione di Cristo, un evento che si tiene annualmente da vent'anni. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge numerosi attori e volontari. L’edizione attuale si connota per la presenza di scene ricostruite e per l’afflusso di pubblico proveniente da diverse zone.

La storica rappresentazione della Passione di Cristo raggiunge un incredibile traguardo: la sua ventesima edizione.L'appuntamento è per domenica 29 marzo 2026, alle ore 20:30, a Sora, in Piazza Mayer Ross. Un anniversario speciale che il Direttore Artistico, Cristian Florio ha deciso di celebrare con un copione inedito e profondamente intimo."Questa edizione non è solo una rievocazione, ma un viaggio nell'anima", spiega il regista. Al centro della messa in scena, avremo lo sguardo puro e curioso dei bambini, ai quali gli adulti hanno il compito di indicare la via della speranza".Il progetto, sostenuto dall'Amministrazione... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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