Alle 20.45 a Bergamo prende il via la prima sfida dei playoff tra Italia e Irlanda del Nord, con gli azzurri in vantaggio grazie a un gol di Tonali. Durante il match, entra in campo Pio Esposito al posto di Retegui, mentre Kean sfiora il raddoppio. La partita si gioca in un clima di attesa, con i giocatori pronti a proseguire l’incontro.

Colpo di testa di Pio Esposito, Hume salva sulla linea di porta. Italia a un passo dal raddoppio Il portiere sbaglia completamente la misura del passaggio, con la palla che va a sbattere su Donley. Per fortuna nessuna conseguenza L'esterno si sarebbe trovato solo in area, invece regala palla alla difesa irlandese Secondi diagonale per l'attaccante azzurro, che però per la seconda volta trova un ottimo Charles fra i pali Fuori Bastoni (ammonito) e Retegui, dentro Gatti e Pio Esposito Il difensore punito per la trattenuta su Donley Sul cross di Politano allontana male la difesa irlandese. Quindi sulla ribattuta al... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Italia-Irlanda del Nord per il Mondiale: azzurri avanti con Tonali. Entra Pio Esposito, per Retegui. Kean sfiora il bis |Live 1-0

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