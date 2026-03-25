Domani sera a Bergamo si svolge la partita di spareggio per la qualificazione mondiale tra Italia e Irlanda del Nord. L'allenatore Gattuso schiera una formazione con Kean e Retegui in attacco, mentre Pio Esposito compete per un posto tra i titolari. La sfida rappresenta una fase decisiva per la squadra italiana in vista della qualificazione ai prossimi mondiali.

FIRENZE – Domani sera, a Bergamo, l’ora della verità per l’Italia di Gattuso chiamata a non fallire la ‘missione mondiale’. C’è una qualificazione da conquistare, un posto in America da prenotare la prossima estate e soprattutto più di un motivo per provare a non cadere nella trappola della paura e dell’ansia. I dubbi dunque poggiano solo sulla formazione, con Bastoni che potrebbe aver superato il problema alla caviglia (la sua principale alternativa è Scalvini) nel 3-5-2 ‘spallettiano’ con Mancini e Calafiori in difesa, Politano e Dimarco esterni, Tonali e Barella mezzali e Locatelli regista con Retegui e Kean davanti insidiati da Pio Esposito. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Play off mondiale: Italia di Gattuso domani contro l’Irlanda del Nord. Davanti Kean e Retegui insidiati da Pio Esposito

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