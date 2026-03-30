Il Papa Leone XIV ha visitato il Principato di Monaco in una breve visita di meno di dieci ore, la prima in oltre cinque secoli di un pontefice nella zona. Durante l’evento, il principe ha scattato foto con il cellulare e ha fatto un inchino a una persona di rilievo. La visita ha suscitato alcune curiosità, tra cui l’intesa tra il Papa e altri membri della delegazione.

Così velocemente come è arrivato, Papa Leone XIV se n’è andato. Una toccata e fuga nel Principato di Monaco – è durata meno di dieci ore – ma che è entrata di diritto nella Storia, essendo ben cinquecento anni che un Pontefice non metteva piede nella celebre località nel sud della Francia. Quello che invece, a gennaio, era parso solo come un desiderio – Alberto di Monaco, durante la visita in Vaticano, aveva invitato il Santo Padre ad andare nel Principato – in meno di due mesi è diventato realtà. E sabato 28 marzo, per la gioia dei monegaschi, il successore di Papa Francesco è volato in elicottero nel piccolo regno della Costa Azzurra. Papa Leone XIV a Monaco: cosa ci ricorderemo?. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe Alberto che scatta foto dal cellulare, l'inchino di Gabriella. E un'intesa inattesa: 3 curiosità della visita del papa a Monaco

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