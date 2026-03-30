Nel suo nuovo saggio, Steven Sloman analizza come i valori profondamente radicati possano influenzare e talvolta alterare le scelte quotidiane. Attraverso esempi concreti, l’autore illustra come le convinzioni più solide possano diventare un ostacolo nel momento di dover prendere decisioni importanti. Il testo si concentra su come la forte adesione a determinati principi possa incidere sul processo decisionale.

Nel nuovo saggio Il prezzo della certezza, Steven Sloman esplora come i valori più radicati influenzino – e spesso distorcano – il nostro processo decisionale. Perché siamo così convinti delle nostre idee, anche quando ci portano fuori strada? È la domanda al centro di Il prezzo della certezza, il nuovo saggio di Steven Sloman, in uscita per Raffaello Cortina Editore. Un libro che scava nelle fondamenta del processo decisionale, mostrando come le nostre convinzioni più profonde – più ancora delle bugie – possano diventare nemiche della verità. Sloman analizza il modo in cui affrontiamo le scelte difficili: c’è chi punta al risultato immediato, chi insegue l’esito migliore possibile e chi, invece, resta ancorato ai propri valori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il prezzo della certezza: quando i valori diventano un ostacolo alle decisioni

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