Il Milan torna a interessarsi a Retegui, attaccante dell'Al-Qadsiah. La trattativa si scontra con le richieste salariali del giocatore, che rappresentano un ostacolo per il club. Nei mesi che precedono l’estate, si discute dei numeri e del prezzo di un eventuale acquisto. La situazione resta aperta, con il club che valuta le opzioni a disposizione.

Calciomercato Milan, i rossoneri dovrebbero cercare una nuova prima punta nella prossima sessione estiva. A gennaio non è arrivato Mateta e il Diavolo non ha ancora trovato una prima punta affidabile. Come scritto da 'La Gazzetta dello Sport' uno degli obiettivi dei rossoneri potrebbe essere Retegui dell'Al-Qadsiah. Per il quotidiano sportivo nazionale, attenzione alla possibile tentazione di Retegui di indossare la maglia del Milan che potrebbe aiutare la trattativa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ESPN rivela: "Possibile ricorso alla FIFA per André". I dettagli Vediamo cosa sta facendo Retegui in questa stagione (tutti i dati da transfermarkt presi il 28 febbraio): in 22 partite di Saudi Pro League ha segnato 12 gol con 0 assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Retegui torna nel mirino del Milan. Ostacolo stipendio. Ecco i numeri e il prezzo

Goretzka nel mirino di Milan e Inter: la sfida per il derby di mercato si gioca sullo stipendioIl calciomercato si intensifica con uno dei nomi più caldi della prossima stagione: il centrocampista tedesco Leon Goretzka.

Leggi anche: Milan, Karetsas talento nel mirino: alcuni numeri impressionano. L’analisi

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Retegui torna.

Discussioni sull' argomento Non solo Guirassy! Retegui e non solo, svelate le 3 alternative al centravanti del Borussia Dortmund; Il Milan pensa già al mercato: quattro attaccanti top nel mirino, c’è anche Retegui; Retegui fa ben sperare, vince in rimonta dell'Al Nassr: il risultati della Saudi League; Milan, caccia all’attaccante: tre nomi nel mirino dei rossoneri.

Grottammare torna nel mirino dei ladri: altri due furti nelle caseAltri due furti in abitazione a Grottammare che sembra tornata al centro dell’attenzione dei ladri. Nella prima serata di sabato sono state messe a segno altre due imprese criminose, una in via ... ilrestodelcarlino.it

, Il mercato estivo del Milan potrebbe riservare un grande ritorno di fiamma. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mateo Retegui è tornato nei radar della diri - facebook.com facebook

#Retegui torna subito in #SerieA Potrebbe trasferirsi in questa big x.com